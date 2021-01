LIVE. Officiële aftrap vaccinatiecampagne in ons land - Viroloog Marc Van Ranst bedreigd door Oostendse chef: “Wie geeft Van Ranst de kogel?”

Franse jager vindt uitgemer­gel­de hond die met ketting is vastge­maakt aan boom

11:15 Eén van zijn eigen honden begon te blaffen. Er was iets mis. Verscholen in het bos in de Vendée ontdekte een jager een bange en erg vermagerde viervoeter die met een ketting was vastgebonden aan een boom. Wat verderop stond een eetkom, maar die was helemaal leeg. “Zoiets doe je een dier toch niet aan.”