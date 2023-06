LIVE. Oekraïners doorbreken linies tijdens offensief - Zoektocht naar tientallen vermisten na dambreuk

Belgische-Marokkaan­se topgang­ster (27), die uit Guinese gevangenis ontsnapte, wordt internatio­naal gezocht

Een Belgisch-Marokkaanse topgangster die in ons land werd veroordeeld tot 21 jaar cel, wordt internationaal gezocht door Interpol. Dat meldt de federale politie. Hij ontsnapte dinsdag uit een gevangenis in Conakry in het Afrikaanse land Guinee.