LIVE OEKRAÏNE. Zes doden bij crash twee Oekraïense legerhelikopters - “EU moet dit jaar 40.000 Oekraïense militairen trainen”

"EU moet dit jaar 40.000 Oekraïense militairen trainen"

Maar een eind aan de oorlog is niet in zicht en er is meer nodig, denkt de hoogste diplomaat van de EU. Hij wil verder bezien of het opleiden van F-16-piloten en ander personeel om de gevechtsvliegtuigen in de lucht te houden in het Europese trainingsprogramma kan worden ingepast. Dat zou kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld Europees geld vrijkomt voor de training. Die wordt nu nog gedragen door Nederland en andere landen van de zogenoemde straaljagercoalitie, die Oekraïne aan moderne gevechtsvliegtuigen wil helpen.