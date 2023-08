LIVE. Oekraïne wijst eerste groep piloten aan voor F-16-trainingen

UPDATEOekraïne heeft een eerste groep piloten aangewezen voor trainingen met F-16 gevechtsvliegtuigen Het Russische marineschip Olenegorsk Gornyak maakte na een aanval slagzij en moest met sleepboten naar de kade van havenstad Novorossiejsk gebracht worden. Of er gewonden en/of doden gevallen zijn, is nog niet duidelijk. De aanval was een gecoördineerde actie van de Oekraïense marine en de veiligheidsdiensten. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.