LIVE OEKRAÏNE. Wagner bouwt “tentenstad” in Wit-Rusland voor zo'n 1.000 huurlingen, op amper 24 kilometer van Oekraïense grens

Een 18-jarige jongen is omgekomen tijdens Russische beschietingen in het Zuid-Oekraïense district Nikopol, dat melden de lokale autoriteiten. Daarnaast raakten ook drie mannen gewond en werden een kerk en huizen beschadigd.

De troepen van het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin weken na zijn mislukte opstand uit naar Wit-Rusland. De situatie is sindsdien zeer gespannen. Polen en Litouwen schatten dat zo'n 4.500 Wagner-strijders in het buurland zitten . Warschau stuurde al een duizendtal extra manschappen naar de grens vanwege de dreiging van het huurlingenleger.

Sobjanin meldt dat de drones hebben geprobeerd de hoofdstad binnen te vliegen . Een van de drones werd volgens hem neergehaald in de buurt van Domodedovo. In die stad ten zuiden van de hoofdstad Moskou ligt een van de grootste internationale luchthavens van Rusland. De andere drone zou zijn neergehaald bij een snelweg ten westen van de hoofdstad.

Het dodental na een Russische raketaanval op de stad Pokrovsk , in het oosten van Oekraïne, is opgelopen tot negen . Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag medegedeeld. Daarnaast vielen er ook nog 82 gewonden.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN krijgen de westerse bondgenoten steeds minder positieve updates over het Oekraïense tegenoffensief tegen de Russen. Kiev zal naar verwachting niet snel grote terreinwinst boeken, zo beweren vier hoge functionarissen die militaire briefings bijwoonden. “Dit is de moeilijkste fase van de oorlog”, klinkt het.

Erdogan belde vorige week met Poetin en concludeerde uit dat gesprek dat een nieuwe deal mogelijk is . "Ik denk dat er een oplossing kan worden gevonden", zei hij dinsdag over de eisen van beide kanten.

Turkije speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de VN-overeenkomst waarmee de export van graan over de Zwarte Zee vorig jaar werd geregeld. Vorige maand weigerde de Russische president Vladimir Poetin echter de deal te verlengen , omdat hij ontevreden is over de export van Russische landbouwproducten. De Russische landbouwsector zou last hebben van westerse sancties, maar volgens het Westen is daar geen sprake van.

"Kerncentrales op volle kracht voor winter begint"

De Oekraïense kerncentrales die onder controle van Kiev staan, zullen tegen de winter volledig operationeel zijn om het land van elektriciteit te voorzien. Dat zegt het hoofd van het Oekraïense staatsbedrijf dat de kerncentrales exploiteert op maandag, waarover 'The Guardian' schrijft.

Tijdens een toespraak in de Pivdennoukrainsk-centrale in het zuiden van Oekraïne, zei het hoofd van Energoatom Petro Kotin: "Al het vermogen waarover we beschikken, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Met negen reactoren op volle capaciteit gaan we de winter in".

Kotin hield de toespraak ter gelegenheid van de heropstart van een van de drie reactoren en voegde eraan toe dat vier andere reactoren die momenteel worden gerepareerd vóór november operationeel zullen zijn, met een totale capaciteit van bijna 7.600 megawatt.

Kiev heeft momenteel drie kerncentrales met in totaal negen reactoren onder controle. De vierde kerncentrale, tevens de grootste van Europa, is de Zaporizja-centrale met zes reactoren. Deze centrale is echter sinds maart 2022 in Russische handen.

Kotin voegde eraan toe dat het van vitaal belang was om de controle over de centrale in Zaporizja, met een capaciteit van 6.000 megawatt, terug te krijgen om Oekraïne van elektriciteit te voorzien.