LIVE OEKRAÏNE. VS akkoord met sturen F-16's van Nederland naar Oekraïne - Rusland start nieuw “succesvol” offensief

Toeristen ontzet over nieuw verbod op Italiaanse stranden: "Strenge regels gaan echt te ver”

Badgasten die graag hun eigen picknick meebrengen naar het strand in de Italiaanse regio Apulië zijn eraan voor de moeite. Lokale strandexploitanten verbieden dit namelijk, meldt ‘La Repubblica’. Ook de inwoners van Apulië zijn verbijsterd over de strenge regels en komen in opstand.