LIVE. Oekraïne verwacht 'moeilijke, maar succesvolle gesprekken' in Saoedi-Arabië

Ondanks de gesprekken in Jeddah lijkt er momenteel geen reëel vooruitzicht op vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne te bestaan. Zelensky gaf eerder echter al wel aan dat hij hoopt op een vredesconferentie in de herfst. Rusland heeft de 'vredesformule' van de Oekraïense president echter verworpen.

Hoewel Rusland niet is uitgenodigd, heeft het Kremlin volgens persbureau Reuters wel gezegd dat het de gesprekken in de gaten houdt. China, dat hechte banden met Rusland onderhoudt, stuurt een speciale afgezant naar het topoverleg.

"Ik verwacht dat de conversatie moeilijk zal zijn, maar wij hebben de waarheid en het goede achter ons ", zei Andriy Yemak, de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview dat hij in Telegram publiceerde.

Aan de gesprekken in Jeddah zullen meer dan veertig landen deelnemen. Rusland is niet uitgenodigd. Doel is om op sleutelpunten overeenkomst te bereiken over hoe de oorlog in Oekraïne tot een einde te brengen.

Russische tanker loopt schade op bij vermoedelijke droneaanval in Straat van Kertsj

In de Straat van Kertsj, een zeestraat die het schiereiland de Krim van Rusland scheidt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Russische tanker beschadigd nadat er in de buurt verschillende ontploffingen hadden plaatsgevonden. Dat zeggen Russisch staatsmedia, die melding maken van een Oekraïense droneaanval.

"De machinekamer van een tanker is beschadigd door een Oekraïense aanval in de Straat van Kertsj", schrijft het Russische nieuwsagentschap Tass. De schade is beperkt en de bemanning van de tanker is niet in gevaar, meldt het agentschap nog.

In een Russische radioboodschap die gericht is aan de schepen in de Straat van Kertsj, wordt opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid vanwege een droneaanval.

Krimbrug

Eerder hadden zowel Russische als Oekraïense media melding gemaakt van verschillende explosies in de buurt van de Krimburg. Die brug over de Straat van Kertsj verbindt de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 illegaal door Moskou geannexeerd werd, met het Russische vasteland.