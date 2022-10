LIVE OEKRAÏNE. Verschillende explosies aan luchthaven Russische grensstad Belgorod

Aangespoel­de orka overleden op strand van Cadzand

De orka, die zaterdagmiddag tot twee keer toe levend aanspoelde op het strand van Cadzand, net over de grens met Nederland, is om 23.25 uur overleden. Dat meldt SOS Dolfijn even voor middernacht. “Na een korte doodstrijd is ze ingeslapen op het strand. SOS Dolfijn is alle hulpverleners ontzettend dankbaar. Ook dank voor alle lieve berichten en medeleven”, tweet de organisatie.

