LIVE OEKRAÏNE. Twee gewonden door Russische droneaanval nabij Roemeense grens

EXCLUSIEF INTERVIEW: Vroeger topstudent, leert nu Oekraïners met kamikaze­dro­nes vliegen. Oleksii Rudenko: “Onze piloten zijn topdoelwit voor Russen”

De Oekraïense Oleksii Rudenko was een topstudent. Hij werkte aan een doctoraat, totdat Rusland binnenviel. Nu is hij één van de krachten achter de drone-oorlog in Kharkiv, vlakbij de grens met Rusland. In een exclusief interview met HLN-techexpert Kenneth Dée onthult hij hoe ze drones inzetten in de oorlog in Oekraïne en piloten opleiden met het Belgische videospel Litoff: “Onze dronepiloten zijn voor Rusland een hoofddoelwit geworden, zo belangrijk zijn ze.”