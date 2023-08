LIVE OEKRAÏNE. Twee doden bij raketaanval op Kiev: “Zwaarste offensief sinds de lente”

Rusland doet voorlopig geen onderzoek naar crash Prigozjin

Eerder dinsdag suggereerde het Witte Huis dat het Kremlin verantwoordelijk is voor de dood van Prigozjin. "We weten allemaal dat het Kremlin een lange geschiedenis heeft in het vermoorden van tegenstanders", verklaarde Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre tijdens een persconferentie. President Joe Biden zei na berichtgeving over het overlijden van Prigozjin dat hij "niet verrast" was en dat er weinig in Rusland gebeurt waar zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin niet achter zit.