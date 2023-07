LIVE. Oekraïne start gesprekken met VS over veiligheidsgaranties in afwachting van voltooiing toetredingsproces NAVO

Oekraïne gaat deze week in overleg met de Verenigde Staten over het afgeven van veiligheidsgaranties aan Kiev, in afwachting van de voltooiing van het toetredingsproces tot de NAVO. De bijeenkomst wordt volgens ‘The Wall Street Journal’ op 5 en 6 augustus in Jeddah in Saudi-Arabië gehouden. En de Russische president Vladimir Poetin staat niet negatief tegenover gesprekken met Oekraïne. Dat zei hij zaterdagavond op een persconferentie. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.