LIVE OEKRAÏNE. Russische FSB zegt 4 Oekraïense "saboteurs" te hebben uitgeschakeld in grensgebied - Beelden tonen explosie van Oekraïense graansilo's

Niet alleen Litouwen, maar ook Polen is bezorgd over de veiligheid van zijn grens met Wit-Rusland . Het land vreest niet enkel de huurlingen van Wagner, maar ook een mogelijke nieuwe instroom van vluchtelingen naar de EU. Warschau wil daarom 10.000 soldaten aan zijn grens plaatsen.

De twee grensovergangen gaan vanaf vrijdag dicht. Ze worden traditioneel gebruikt om boodschappen aan de overzijde van de grens te doen, of om familieleden in het buitenland te bezoeken. Andere grensovergangen tussen Litouwen en Wit-Rusland blijven (voorlopig) wel open.

De Wit-Russische grenswacht sprak zich op Telegram uit over een "nieuwe, niet-constructieve en onvriendelijke maatregel" van Vilnius. "De Litouwse autoriteiten gebruiken om het even welke aanleiding om niet enkel het vrij verkeer van goederen aan banden te leggen, maar ook de stroom aan reizende Litouwers te beperken."

Wit-Rusland reageert woensdag ontstemd op de beslissing van buurland en EU- en NAVO-lidstaat Litouwen om twee grensovergangen te sluiten. Sinds berichten dat strijders van de Russische Wagnermilitie zich in Wit-Rusland zouden bevinden, is de bondgenoot van Rusland steeds meer geïsoleerd geraakt.

Volgens Moskou worden de Russische gebieden aan de grens met Oekraïne al enkele maanden bestookt door vanuit Kiev georkestreerde droneaanvallen. Hoe dan ook vielen bij die aanvallen al verschillende doden in Russische grensdorpen. Zo flakkerde begin juni in de regio Belgorod het geweld op bij confrontaties tussen Russen en gewapende mannen die zeiden Russisch te zijn maar aan de zijde van de Oekraïners vochten.

Dinsdag kondigde de gouverneur van Brjansk, Aleksander Bogomaz, aan dat Rusland een inval van een "groep saboteurs" had verhinderd. Of het om dezelfde feiten gaat, is niet duidelijk. Volgens Bogomaz werd bij de actie die hij omschreef "geen enkele persoon verwond", maar werd een dier gedood en geraakten door Oekraïense bombardementen lokale bedrijven en een voertuig beschadigd.

Zeker drie Russische activisten en journalisten die zich kritisch tonen tegenover Moskou lijken de afgelopen maanden het slachtoffer te zijn geworden van vergiftiging in Europa. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwswebsite ‘The Insider’. De drie vrouwen kregen vreemde symptomen en die wijzen allemaal in één richting. Lees hier meer.

Eerste vrachtschip verlaat Oekraïense haven aan Zwarte Zee via nieuwe corridor

Een eerste vrachtschip heeft in Oekraïne de haven van Odessa aan de Zwarte Zee verlaten via een nieuwe zeeroute die door Kiev is ingelegd, zo heeft de Oekraïense minister belast met infrastructuur woensdag meegedeeld.

"Het containerschip Joseph Schulte (...) heeft de haven van Odessa verlaten en vaart over de tijdelijke corridor die voor civiele schepen is ingesteld", zei Oleksandr Kubrakov in de mededeling. Het is sinds 16 juli het eerste vrachtschip dat de grote haven in het zuiden van Oekraïne verlaat, preciseerde de minister.

Rusland heeft er na het verstrijken van de graandeal mee gedreigd elk schip dat vanuit of naar een Oekraïense haven vaart, als potentieel militair doelwit te beschouwen. Als reactie deed Kiev hetzelfde met schepen vanuit of naar Oekraïense havens die door Rusland bezet worden. Op 10 augustus maakte Oekraïne bekend dat het "tijdelijke" corridors op de Zwarte Zee had geopend voor het transport van Oekraïens graan over zee.

De Duitse rederij Bernhard Schulte bevestigde dat het Duitse containerschip Joseph Schulte, dat onder Hongkongse vlag vaart, op weg was naar de Bosporus. Het schip transporteert volgens Oekraïne ruim 2.100 containers met ongeveer 30.000 ton vracht. Het was sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 geblokkeerd in Odessa.