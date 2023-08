LIVE OEKRAÏNE. Russisch parlementslid: "Robotyne is ideale plek om tactische nucleaire wapens in te zetten”

De Russische Dasha uit Dilbeek over de oorlog in Oekraïne: “Ik wéét waar de mensen in Oekraïne naartoe lopen als ze willen schuilen. Het is verschrik­ke­lijk”

Anderhalf jaar na het begin van de oorlog zijn het nog steeds de Oekraïners die op onze grootste sympathie kunnen rekenen. Maar wat met de Russen die in België wonen? Voelen zij zich geviseerd? En wat denken ze zelf over het conflict? “Het is verschrikkelijk”, zegt Dasha Shcherbak die in Moskou geboren werd en bij haar thuis in Dilbeek een Oekraïens meisje opvangt dat vluchtte voor de oorlog.