LIVE OEKRAÏNE. Rusland haalt Oekraïense drone boven Moskou neer - Oekraïens tegenoffensief gaat falen, denkt VS

UPDATE Klopjacht op Nederlan­der (21) in Italië na dodelijke ruzie met vader (65) en vriend (60): politie kamt bos uit

In Italië is sinds woensdag een klopjacht gaande nadat een 21-jarige Nederlandse jongen zijn vader en een familievriend heeft doodgestoken. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA sloeg hij daarna op de vlucht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat donderdagochtend weten dat de vermoedelijke dader nog altijd voortvluchtig is. De twee slachtoffers zijn een 65-jarige man uit Amsterdam en een 60-jarige uit Harderwijk.