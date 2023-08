LIVE OEKRAÏNE. Rusland: “Drie Oekraïense drones neergehaald in grensregio Moskou”

Gastvrouw houdt onschuld vol na giftige lunch waarbij drie doden vielen : “Ik loog wel tegen politie”

Erin Patterson (48) geeft toe dat ze gelogen heeft tegen de politie, maar blijft tegelijkertijd wel haar onschuld staande houden. De vrouw uit het Australische stadje Leongatha vergiftigde mogelijk bewust haar voormalige schoonouders en twee andere familieleden van haar ex met paddenstoelen. Er vielen uiteindelijk drie doden bij de tragisch verlopen lunch. “Maar ik ben zelf ook met stevige buikpijn en diarree in het ziekenhuis beland. Dat aspect is tot nu toe niet in de pers verschenen”, klinkt het.