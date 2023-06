LIVE. Oekraïne rukt op in Bachmoet - Verscheidene doden en gewonden na droneaanval op Odessa

Poetin: “Oekraïens offensief is gestart, maar zonder succes”

Niet alleen internationale media en waarnemers stellen dat Oekraïne nu echt is begonnen met het langverwachte tegenoffensief, dat stelt ook de Russische president Vladimir Poetin. “Het Oekraïense tegenoffensief is begonnen, maar zonder succes", zei Poetin vrijdag tijdens een bijeenkomst van de leiders van de Euraziatische Economische Unie in Sotsji. De afgelopen dagen zouden de gevechten zeer intens zijn geweest, maar volgens de Russische president houden zijn troepen stand.