LIVE OEKRAÏNE. President Oekraïne vraagt Westen geen paniek te zaaien: “Situatie niet meer gespannen dan vorig jaar”

Maak kennis met Willow, het nieuwe huisdier van de Bidens

De Bidens verwelkomen een nieuw huisdier in het Witte Huis. “Maak kennis met Willow,” zo kondigde first lady Jill Biden de komst van de twee-jarige poes aan op Instagram. De naam is geïnspireerd op de woonplaats van de first lady, Willow Grove, Pennsylvania in Amerika.

28 januari