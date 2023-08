LIVE OEKRAÏNE. Opnieuw Russische generaal dood: Gennady Zhidko (58) overleden na “langdurige ziekte”

NAVO bevestigt standpunt over Oekraïne na verspreking kabinetschef Stoltenberg

De NAVO heeft woensdag bevestigd dat haar standpunt ten aanzien van Oekraïne en de territoriale integriteit van het land onveranderd blijft. Dinsdag was daar twijfel over ontstaan nadat de kabinetschef van secretaris-generaal Jens Stoltenberg had gezegd dat de toegang van Oekraïne tot de militaire alliantie vergemakkelijkt zou kunnen worden als het land delen van zijn grondgebied aan Rusland afstaat. Dat was een "fout", klinkt het nu.

"De positie van de NAVO is duidelijk en is niet gewijzigd", zei een woordvoerder woensdag aan het Spaanse persagentschap EFE. "Zoals de NAVO-leiders reeds herhaald hebben tijdens hun top in Vilnius in juli, steunen we voluit de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne." Het land kan zolang dat nodig is op de steun van de NAVO rekenen en zal zelf beslissen "wanneer en in welke omstandigheden er sprake is van vrede", zei de woordvoerder. "Het is ook duidelijk dat er veiligheidsgaranties nodig zijn om er zeker van te zijn dat de oorlog niet herhaald wordt."

Het was de kabinetschef van Stoltenberg, zijn Noorse landgenoot Stian Jenssen, die dinsdag tijdens een politiek forum in zijn thuisland de knuppel in het hoenderhok gooide. "Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn dat Oekraïne een deel van zijn grondgebied afstaat, waarna het in ruil tot de NAVO kan toetreden", zei hij volgens de lokale krant VG. De Oekraïense autoriteiten reageerden meteen heel hevig. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev noemde het geschetste scenario 'totaal onaanvaardbaar'.