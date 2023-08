LIVE OEKRAÏNE. Oekraïne onder vuur door drone-aanvallen - Moskou: “Kernwapens enige antwoord op externe bedreigin­gen”

Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat het totale aantal gesneuvelde of gewonde Oekraïense en Russische troepen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bijna 500.000 bedraagt, aldus een rapport van ‘The New York Times’. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov is het bezit van kernwapens het enige antwoord op externe bedreigingen waar Rusland mee kampt. En volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zal Oekraïne het belangrijkste doel van het tegenoffensief niet halen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.