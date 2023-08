LIVE OEKRAÏNE. Oekraïne boekt “bepaalde successen” nabij Bachmoet - Meer dan 200 gebouwen beschadigd door raketaanvallen in Odesa

UPDATERusland heeft deze ochtend vroeg opnieuw de regio Odesa in het zuiden van Oekraïne aangevallen met raketten en kamikazedrones. Dat heeft de Oekraïense luchtmacht bekendgemaakt. En na de dood van een gezin van vier, onder wie een baby van 23 dagen, door een Russisch bombardement gisteren in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne, heeft president Volodymyr Zelensky gezworen wraak te nemen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.