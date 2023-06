LIVE OEKRAÏNE. Nu al 11 doden na luchtaanval op geboortestad Zelensky - “Russische majoor-generaal gedood bij raketaanval”

Taliban verbieden muziek in trouwzalen, aldus Afghaans ministerie van Deugdzaam­heid

De religieuze politie van de taliban heeft eigenaars van trouwzalen opnieuw opgeroepen om geen muziek te spelen of activiteiten te organiseren die in strijd zijn met de islamitische voorschriften voor huwelijken of soortgelijke evenementen. Dat meldt o.a. de nieuwssite ‘Kabul Now’.