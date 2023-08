LIVE OEKRAÏNE. Nederland en Denemarken gaan F-16's leveren aan Oekraïne

Man gebeten door haai in ondiep water in Spaanse Oliva

Een zwemmer is in ondiep water in de zee bij het Spaanse Oliva, in de ook bij toeristen erg populaire provincie Valencia, gebeten door een haai. Specialisten analyseerden de bijtwonde op de voet van de man en bevestigen dat die afkomstig is van een blauwe haai. Spanje heeft die haaiensoort deze zomer al meermaals waargenomen voor de kust, waardoor hier en daar paniek ontstond. Experts benadrukken evenwel om ook het incident bij Oliva “niet uit te vergroten”. Het is immers duidelijk dat het hier om een “verwarde” haai ging.