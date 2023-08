LIVE OEKRAÏNE. Na blitzbezoek aan Nederland is Zelensky aangekomen in Denemarken

Zelensky na bezoek aan Nederland in Denemarken aangekomen

Na een kort bezoek aan de Nederlandse eerste minister Mark Rutte in Eindhoven is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondagmiddag in Denemarken aangekomen. Omstreeks 16.30 uur zette hij voet aan de grond op de militaire luchtmachtbasis van Skrydstrup, in het zuiden van het land.

In Nederland maakte Rutte bekend dat zijn land samen met Denemarken als eersten F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaan leveren, twee dagen nadat de VS daarvoor het licht op groen had gezet. Dat Zelensky zondag ook Denemarken bezoekt, is in die zin dus geen verrassing.

De Oekraïense president werd verwelkomd door premier Mette Frederiksen, minister van Buitenlandse Zaken Lars Lokke Rasmussen en minister van Defensie Jakob Ellemann-Jensen. Ook de Deense prinses Mary was aanwezig.

"Ik ben trots dat president Zelensky en first lady Zelenska een bezoek brengen aan Denemarken", zei Frederiksen kort voordien in een mededeling. "Denemarken steunt Oekraïne ten volle en is bereid dat zolang als dat nodig is te blijven doen." Frederiksen en Zelensky zouden samen een persconferentie houden, maar het kabinet van de premier heeft nog niet gezegd hoe laat die begint.