LIVE. Oekraïne meldt kleine vorderingen in “extreem hevige” gevechten

UPDATEOekraïne maakt melding van kleine vorderingen in het tegenoffensief tegen de Russische troepen in wat het zelf omschrijft als “extreem hevige” gevechten. Ondertussen heeft NAVO-chef Jens Stoltenberg opgeroepen tot meer militaire steun voor het Oekraïense tegenoffensief. En in Rusland kunnen voortaan veroordeelde criminelen of verdachten dienen in het leger. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.