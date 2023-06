LIVE. Oekraïne meldt eerste zeges in tegenoffensief - Bijna 100 gevangen Oekraïense soldaten bevrijd in ruil met Rusland

Steven (45) op vakantie op boogscheut van plek waar Rus (23) werd doodgebe­ten door haai: “Iedereen moest uit de zee, dus er was wel even paniek op het strand”

Steven Devliegere (45) uit Aalter is momenteel op vakantie in Egypte, op amper drie kilometer van de plek waar een man van 23 gedood werd door een haai. “Het was toch even schrikken. Onze boot- en snorkeltocht zijn ook uitgesteld.”