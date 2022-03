LIVE. Oekraïne meldt 2000 burgerslachtoffers in eerste oorlogsweek - Rusland heeft controle over grootste kerncentrale in Oekraïne

Meest gezochte Britse vrouw in Spanje aangehou­den voor fraude met gsm’s voor meer dan 1,2 miljard euro

De 47-jarige Sarah Panitzke, de meest gezochte vrouw van het Verenigd Koninkrijk, is in het Spaanse dorp Santa Barbara opgepakt terwijl ze haar honden aan het uitlaten was. Panitzke wordt verdacht van belastingfraude met mobiele telefoons, die de bende waarvan ze lid was meer dan 1,2 miljard euro zou hebben opgebracht.

13:01