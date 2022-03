LIVE. Oekraïne meldt 2.000 burgerslachtoffers in eerste oorlogsweek - EU straft ook kopstukken Wit-Russisch leger

Oekraïense Viktoriia (20) barst in tranen uit tijdens interview met onze reporter

Meer dan 470.000 Oekraïners zijn al naar Polen gevlucht, met de auto, te voet of met de trein. In de stations staan nog steeds lange rijen, zo ook in het station Przemysl aan de Poolse grens. VTM NIEUWS-journalist Romina Van Camp is daar en kon spreken met enkele vluchtelingen. De verhalen die ze te horen krijgt, zijn schrijnend. Zo barst de 20-jarige studente Viktoriia Komar in tranen uit na de vraag hoe het met haar gaat.

15:26