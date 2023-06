LIVE OEKRAÏNE. Meerdere doden en tientallen gewonden bij overstromingen in Cherson - Poetin zal rampgebied niet bezoeken

In de Zuid-Oekraïense regio Cherson, bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, is dinsdag een grote dam ingestort. Russische en Oekraïense autoriteiten beschuldigen elkaar van de verwoesting. Op satellietbeelden is de enorme schade te zien. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat hij “gechoqueerd” is door het gebrek aan internationale hulp. Volg alle ontwikkelingen hier live.