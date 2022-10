LIVE OEKRAÏNE. Luchtalarm klinkt in grote delen Oekraïne - Kiev krijgt opnieuw militaire steun van VS

In grote delen van Oekraïne klinkt zaterdagochtend het luchtalarm, melden Oekraïense media. Of de luchtalarmen werden gevolgd door aanvallen is nog niet duidelijk. Ondertussen heeft de Amerikaanse regering de levering van weer een lading wapens aan Oekraïne bekendgemaakt. De wapens hebben een gezamenlijke waarde van 725 miljoen dollar (745 miljoen euro) en komen uit de voorraden van het defensieministerie, aldus het Pentagon. Lees de belangrijkste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne hieronder in de liveblog.