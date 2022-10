LIVE OEKRAÏNE. Lavrov: “Rusland staat open voor vredesgesprekken” - Biden: “Poetin heeft zich misrekend”

Regering Oeganda: “Zeventien bevestigde doden door ebo­la-uit­braak”

Een nieuwe ebola-epidemie in Oeganda heeft op drie weken tijd al aan zeker 17 mensen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Kampala maandag meegedeeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had vorige week al melding gemaakt van 29 sterfgevallen. Maar Oeganda telt enkel het aantal overlijdens bij de bevestigde patiënten. De WHO telt ook het aantal mensen die 'vermoedelijk' aan ebola zijn gestorven.

