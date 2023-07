LIVE. Oekraïne krijgt veiligheidsgaranties die Rusland moeten afschrikken - Kremlin woest: “Extreme fout en mogelijk heel gevaarlijk”

Toenadering tussen Griekenland en Turkije op NAVO-top

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn het woensdag in de marge van de NAVO-top in Litouwen eens geworden over een toenadering tussen de twee ruziënde landen. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee sinds Erdogan Mitsotakis in juni 2022 persona non grata verklaarde. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen Turkije en Griekenland verslechterd.

Pas sinds de zware aardbevingen in Turkije in februari, toen Griekenland samen met andere landen onmiddellijk te hulp schoot, begonnen de betrekkingen te verbeteren. Dat was ook te merken in Vilnius. "Beide partijen kwamen overeen om voort te bouwen op het positieve momentum (van de afgelopen maanden) en tijdig talrijke communicatiekanalen tussen de twee landen te reactiveren', kondigde het kabinet van Mitsotakis woensdag in Athene aan. Het Turkse presidentiële bureau zei dan weer dat het voor beide landen gunstig zou zijn als het huidige positieve klimaat in de bilaterale betrekkingen zou worden uitgebreid.

Ook op het hoogste niveau wordt er weer gesproken. Zo zal er in het najaar een bijeenkomst plaatsvinden in de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki, waarbij niet alleen de belangrijkste ministers aanwezig zullen zijn, maar ook Erdogan en Mitsotakis zelf. Beide partijen benadrukten dat ze uitkijken naar frequentere contacten op alle niveaus om de betrekkingen te verbeteren.

Turkije en Griekenland zijn buren met een beladen relatie. Beide landen zijn lid van de NAVO, maar voeren openlijk strijd over soevereine rechten en aardgasreserves in de zee. Athene maakt deel uit van de Europese Unie, Ankara niet.

Vorig jaar dreigde Erdogan herhaaldelijk de Griekse eilanden binnen te vallen omdat Griekenland ze in strijd met internationale verdragen had gemilitariseerd. Athene, aan de andere kant, bekritiseerde de dreigementen en klaagde over talrijke illegale overvluchten van Grieks grondgebied door Turkse straaljagers.