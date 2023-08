LIVE OEKRAÏNE. Kinderziekenhuis in Kiev geraakt door raketaanval, drone veroorzaakt paniek in luchtruim Moskou

In Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Vitali Klytsjko, de burgemeester van Kiev, had inwoners eerder al opgeroepen om onderdak te zoeken in schuilkelders. Ook het luchtalarm gaat af. De burgemeester meldt ook dat er “fragmenten van een neergehaalde raket in de buurt van een kinderziekenhuis zijn gevallen”. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.