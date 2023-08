LIVE OEKRAÏNE. Kiev stuurt duidelijke waarschuwing: “Moskou mag nog vaker droneaanvallen verwachten”



Zelensky ontslaat alle hoofden van de regionale militaire rekruteringscentra in Oekraïne. De Oekraïense president nam de beslissing uit bezorgdheid voor corruptie. In Kiev zijn meerdere explosies gehoord. En in de Zuid-Oekraïense stad Cherson overleed vrijdag een 53-jarige man nadat zijn huis was getroffen door Russische artillerie. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.