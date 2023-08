LIVE OEKRAÏNE. Kiev: “Pilotentraining voor F-16's is al begonnen” - 7 doden en 117 gewonden bij aanval op Oekraïense stad Tsjernihiv

Laatste woning van gangster Al Capone afgebroken

Ondanks lokaal verzet is vorige week in Miami Beach het huis afgebroken waar de legendarische gangster Al Capone de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. De plannen voor de afbraak van de woning aan Palm Avenue 93 raakten in 2021 bekend. Een internetpetitie voor het behoud verzamelde bijna 26.000 handtekeningen. Tevergeefs, want vorige week werd het laatste sprankeltje hoop om de bulldozers tegen te houden, onherroepelijk de kop ingedrukt.