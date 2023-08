LIVE. Oekraïne kan moordaanslag op Zelensky voorkomen: man wilde coördinaten doorspelen voor een Russische raketaanval

De Oekraïense inlichtingendiensten hebben opnieuw een mogelijke moordaanslag op president Volodymyr Zelensky verijdeld. Hoewel Rusland aanzienlijke middelen inzet in de lucht, slaagt de Russische luchtmacht er niet in om beslissende resultaten te boeken. En de Oekraïne-top in Saudi-Arabië leidt niet tot een doorbraak. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.