LIVE. Oekraïne haalt opnieuw Russische drones neer boven Kiev - Zelensky dringt aan op bijkomende internationale hulp voor luchtverdediging

Deense avonturier reisde de wereld rond zonder te vliegen: “Historisch gevoel om thuis te komen”

In oktober 2013 nam de Deense Thor Pedersen (44) zijn rugzak en begon hij aan een buitengewone reis. Zijn ambitie was groots: alle landen ter wereld bezoeken zonder ooit een voet in een vliegtuig te zetten. Nu, bijna tien jaar later, is hij triomfantelijk teruggekeerd naar huis.