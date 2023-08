LIVE OEKRAÏNE. Gewonden bij aanval op Dnipro

Adviseur Zelensky: Prigozjin heeft met opstand tegen Moskou eigen doodsvonnis getekend

Het overlijden van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin was te verwachten sinds zijn opstand tegen Moskou in juni. Dat zei adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Michajlo Podoljak aan het Duitse boulevardblad 'Bild'. "Prigozjin heeft op het moment dat hij 200 kilometer voor Moskou halt hield, zijn eigen doodsvonnis ondertekend", zei hij. "De opstand van Prigozjin in juni heeft Poetin echt bang gemaakt en dat ging ongetwijfeld gevolgen hebben, want Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt."

Het vliegtuig waarin Prigozjin zat is woensdagavond neergestort in Rusland. Zijn dood werd nog niet officieel bevestigd, maar de Russische luchtvaartautoriteit meldde wel dat de Wagnerbaas wel degelijk in het vliegtuig zat. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Podoljak insinueert in het interview dat het mogelijk om een moordcomplot gaat. Als die hypothese bevestigd wordt, gaat het om een "demonstratieve eliminatie" en "een direct signaal aan de elites (...) dat de brutale moorden op het 'eigen volk' in Rusland begonnen zijn". Moskou stuurt volgens Podoljak ook een signaal naar zijn leger "dat elk gebrek aan loyauteit met de dood bestraft wordt".

Wagner was in juni in opstand gekomen tegen de Russische legerleiding vanwege de gebrekkige aanpak van de oorlog in Oekraïne. De huurlingen namen de stad Rostov in en rukten op naar Moskou. De opmars werd op 200 kilometer van de hoofdstad stopgezet na bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.