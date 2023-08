LIVE OEKRAÏNE. "Geen buitenlands onderzoek naar vliegtuigcrash waarbij Prigozjin om het leven is gekomen”

KIJK. Beelden tonen zwaar noodweer in de Alpen, Jill Peeters: “In 2 dagen tijd even veel regen als bij ons in 5 maanden”

Het hele Alpengebied wordt geteisterd door zwaar noodweer. In Zwitserland en Oostenrijk valt de regen met bakken uit de lucht, de rivieren kunnen het water nauwelijks slikken. In Innsbruck, in Oostenrijk, is daarom een speciaal alarmplan van kracht en in de Savoie, in Frankrijk, heeft de regen een zware aardverschuiving veroorzaakt.