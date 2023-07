LIVE. “Oekraïne gebruikte Noord-Koreaanse raketten op slagveld” - Poetin: “Rusland tekent militaire deals met 40 Afrikaanse staten”

Oekraïense soldaten hebben aan het front bij Bachmoet Noord-Koreaanse raketten gebruikt. Dat meldt ‘The Financial Times’. Het Oekraïense defensieministerie suggereert volgens de krant dat de wapens op de Russen zijn buitgemaakt, volgens de soldaten zelf hebben ze de wapens van een “bevriend land” gekregen, dat het materieel eerder in beslag genomen had. En Rusland heeft volgens president Poetin overeenkomsten voor militaire samenwerking getekend met meer dan veertig Afrikaanse landen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.