LIVE OEKRAÏNE. Eerste Russisch militair materieel in Wit-Rusland voor gemeenschappelijke manoeuvres

Van ‘honden­cham­pag­ne’ tot luxeplons­bad: bij SuperWoof krijgen honden “zes ster­ren-ervaring”

Vijf sterren, dat is de meeste luxe die je kan verwachten in een hotel. In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is er etablissement waar honden zo vertroeteld worden dat de eigenaars vinden dat ze zes sterren verdienen.

14:58