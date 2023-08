LIVE OEKRAÏNE. Drone-aanval op militaire luchthaven van Pskov in westen van Rusland

Natuur­brand in noordoos­ten van Grieken­land verwoest gebied groter dan New York

Een zware natuurbrand heeft in het noordoosten van Griekenland een gebied verwoest dat groter is dan de Amerikaanse stad New York. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In het hele land hebben de branden in totaal al 808 vierkante kilometer in de as gelegd.