LIVE OEKRAÏNE. Biden belooft Zelensky "geavanceerde luchtverdedigingssystemen” - Berichten over nieuwe explosies in Oekraïense steden

Opnieuw zoektocht naar lichaam Estelle Mouzin (9) in Franse Ardennen

Er is maandag een nieuwe zoektocht aan de gang naar het lichaam van Estelle Mouzin, een vermoedelijk slachtoffer van seriemoordenaar Michel Fourniret in 2003. Er wordt gezocht in de gemeente Issancourt-et-Rumel in de Franse Ardennen, een paar kilometer van de Belgische grens. Dat meldt de advocaat van de familie, Didier Seban, en een bron bij de gendarmerie, die een bericht in ‘L'Ardennais’ bevestigt.

10 oktober