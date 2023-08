LIVE OEKRAÏNE. Beelden tonen zware explosie op de Krim: “Russisch luchtverdedigingssysteem verwoest”

Bedrijven in Ecuador kunnen vraag naar kogelweren­de auto's nauwelijks aan

Crimineel geweld is een van de belangrijkste thema's in de Ecuadoraanse verkiezingscampagne, zeker na de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Ook de samenleving is zich volop aan het wapenen tegen criminaliteit en geweld. Volgens de Ecuadoraanse krant ‘El Universo’ is de vraag naar kogelwerende auto's in het Zuid-Amerikaanse land dermate gestegen dat bedrijven die auto's bepantseren amper in de vraag kunnen voorzien.