LIVE OEKRAÏNE. Beelden tonen explosie van Oekraïense graansilo's aan de Donau: “Rusland blijft voedselzekerheid en scheepvaart op de Zwarte Zee in gevaar brengen”

Eerste vrachtschip verlaat Oekraïense haven aan Zwarte Zee via nieuwe corridor

Een eerste vrachtschip heeft in Oekraïne de haven van Odessa aan de Zwarte Zee verlaten via een nieuwe zeeroute die door Kiev is ingelegd, zo heeft de Oekraïense minister belast met infrastructuur woensdag meegedeeld.

"Het containerschip Joseph Schulte (...) heeft de haven van Odessa verlaten en vaart over de tijdelijke corridor die voor civiele schepen is ingesteld", zei Oleksandr Kubrakov in de mededeling. Het is sinds 16 juli het eerste vrachtschip dat de grote haven in het zuiden van Oekraïne verlaat, preciseerde de minister.

Rusland heeft er na het verstrijken van de graandeal mee gedreigd elk schip dat vanuit of naar een Oekraïense haven vaart, als potentieel militair doelwit te beschouwen. Als reactie deed Kiev hetzelfde met schepen vanuit of naar Oekraïense havens die door Rusland bezet worden. Op 10 augustus maakte Oekraïne bekend dat het "tijdelijke" corridors op de Zwarte Zee had geopend voor het transport van Oekraïens graan over zee.