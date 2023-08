LIVE OEKRAÏNE. Baby van 23 dagen omgekomen bij Russisch bombardement - “Reële mogelijkheid dat Kremlin Wagnergroep niet langer financiert”

"Een man, zijn vrouw en hun 23 dagen oude dochter zijn gedood door vijandelijk artillerievuur", schreef Klymenko op Telegram. "Hun 12-jarige zoon is in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen", voegde hij eraan toe.

Bij een Russisch bombardement op de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zijn zondag zes mensen om het leven gekomen, onder wie een baby . Dat maakte de regering in Kiev bekend.

De geheime dienst ziet de autoriteiten van Wit-Rusland nu als de meest plausibele sponsor van de Wagnergroep, maar het is maar de vraag of die met geld over de brug zullen willen komen: "De omvangrijke troepenmacht zou een aanzienlijke en mogelijk ongewenste aanslag zijn op de bescheiden middelen van Wit-Rusland."

Het Kremlin zou sinds de opstand van de Wagnergroep in juni enkele van de zakelijke belangen van leider Jevgeni Prigozjin tegengewerkt hebben. "Er is een reële mogelijkheid dat het Kremlin de groep niet langer financiert ", aldus de Britten.

Het lijkt er volgens de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie op dat de Wagnergroep geldproblemen heeft. "Het huurlingenleger moet waarschijnlijk afslanken en herorganiseren om de loonkosten te drukken in een tijd van financiële druk", klinkt het vanmorgen in een update.

De Oekraïense droneaanval op de door Rusland bezette Krim dit weekend was gericht op een logistieke basis van Russische troepen in het westen van het schiereiland in de Zwarte Zee. Dat blijkt uit mediaberichten.

Belgium, Czechia, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, Latvia, the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, and Sweden have joined G7 Declaration in support of security guarantees. This, together with Peace Formula, is a signal: peace will come; aggression will fail. pic.twitter.com/GgrV59RNyy

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap Nederland bedankt voor de steun aan zijn land in de oorlog met Rusland. "Over het algemeen is Nederland een van de leiders op het gebied van defensiesamenwerking met Oekraïne, op het gebied van politieke samenwerking ", zei Zelensky.

In de Russische exclave Kaliningrad aan de Baltische Zee is zaterdag een Russisch gevechtsvliegtuig neergestort bij een trainingsvlucht , zo zeggen de Russische autoriteiten. De bemanning is daarbij om het leven gekomen. Een specifiek aantal gaf dat ministerie niet. Het zou wel gaan om een toestel van het type Soechoj Su-30 , dat een tweezitter is.

Poolse politie onderzoekt stickercampagne Wagner

In Polen heeft de politie zaterdag een onderzoek geopend naar stickers die adverteren om in dienst te treden bij het Russische huurlingenleger Wagner. Burgers hebben de stickers in A5-formaat opgemerkt in verschillende wijken in Krakau, zo deelde een woordvoerster van de plaatselijke politie mee.

Op de stickers is het logo van Wagner afgebeeld. Daaronder staat in het Engels: "We zijn hier. Sluit je aan". De sticker bevat een QR-code die volgens informatie van de politie leidt naar een rekruteringswebsite van het huurlingenleger.

In Polen is de nervositeit over Wagner toegenomen sinds troepen van het leger van Jevgeni Prigozjin na een mislukte opstand tegen Moskou zich hebben gevestigd in Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland. Ook in Litouwen, dat eveneens een grens met Wit-Rusland deelt, is de bezorgdheid groot.