LIVE OEKRAÏNE. Al 50 gewonden na hevige explosie in fabriek nabij Moskou: mogelijk nieuwe droneaan­val

UPDATEBij een hevige explosie in de Russische stad Sergiev Posad, op zo’n 70 kilometer ten noordoosten van Moskou, zijn minstens 45 mensen gewond geraakt. Oekraïne meldt afgeslagen Russische aanvallen in het oosten. En in Wit-Rusland, vlak bij de Oekraïense grens, bouwt Wagner een tentenstad voor zo’n 1.000 huurlingen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.