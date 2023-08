LIVE OEKRAÏNE. Acht lichamen gevonden op plek waar privévliegtuig van Wagner-baas Prigozjin gecrasht is, melden Russische media

Poetin verdedigt oorlog tegen Oekraïne op BRICS-top

"Onze acties in Oekraïne worden slechts door één ding gedicteerd - het beëindigen van de oorlog die door het Westen en zijn satellieten is ontketend tegen de mensen die in de Donbas wonen", aldus de Russische leider in een toespraak. Via een videoverbinding met de top in Zuid-Afrika herhaalde hij dat de Russische invasie, door Oekraïne en het Westen veroordeeld als imperialistisch landjepik, een gedwongen reactie van Rusland was op de vijandige acties van Kiev en Washington.