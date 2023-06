LIVE. Oekraïense troepen rukken aan alle kanten op - Zelensky versterkt grens met Wit-Rusland, mogelijk Wagner-troepen aanwezig

Oekraïne: "Troepen rukken aan alle kanten op"

"Oekraïense troepen rukken aan alle kanten op in hun tegenoffensief tegen Russische soldaten", dat zei de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar tegen plaatselijke media. "Als we het hebben over de hele frontlinie, zowel in het oosten als in het zuiden, hebben we het strategische initiatief gegrepen en gaan we alle kanten op", aldus Maliar tegen de Oekraïense televisie.