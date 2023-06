LIVE. Oekraïense tegenoffensief verloopt trager dan Zelensky hoopte, maar “grootste klap” moet nog komen

Ruim van amper 6 meter en gamecon­trol­ler om te sturen: zo benauwend is het binnen in vermiste duikboot

De grootste uitdaging voor de opvarenden van de onderzeeër die verdween bij een expeditie naar het wrak van de Titanic is om niet te panikeren, anders raakt hun zuurstof sneller op. Makkelijker gezegd dan gedaan wellicht, want de vijf zitten mogelijk op grote diepte in een smalle buis van zes meter lang, die bestuurd wordt met een omgebouwde gamecontroller. Ze kunnen er ook zelf niet uit, want de duikboot is langs buiten afgesloten met dikke bouten.