LIVE. Oekraïense drone raakt flatgebouw diep op Russisch grondgebied: drie lichtgewonden

Europeanen willen afzijdig blijven bij oorlog China-VS

Als de Verenigde Staten slaags raken met China over Taiwan moeten de VS dat zelf opknappen, vinden de meeste EU-burgers volgens opiniepeilers. Het vertrouwen in de VS is de laatste jaren wat hersteld, maar driekwart zou toch graag zien dat de EU ook militair op eigen benen kan staan, concludeert de Europese denktank ECFR.